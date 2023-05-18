Переход Джаки в «Байер» можно считать уже состоявшимся

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака с большой долей вероятности начнёт следующий сезон в составе леверкузенского «Байера». По информации от Kicker, возвращение швейцарца в немецкую Бундеслигу уже можно считать свершившимся фактом.

Сумма трансфера должна составить в районе 15 миллионов евро. Эти средства «Арсенал» хочет вложить в покупку замены Джаки, которой должен стать капитан «Вест Хэма» Деклан Райс.

Напомним, Джака выступает за «Арсенал» с 2016 года, когда перешёл из «Боруссии» Мёнхенгладбах. В этом сезоне швейцарец выдал свои лучшие цифры в карьере, забив 5 голов и отдав 8 ассистов в чемпионате Англии.