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«Золотая» развязка АПЛ: «Ноттингем Форест» нокаутировал «Арсенал» и короновал «Манчестер Сити»!

20 Мая 2023 • 21:32 Комментировать (9)
Ноттингем Форест
1:0
Арсенал
окончен

«Арсенал» и «Ноттингем Форест» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч 37-го тура АПЛ состоялся 20 мая на стадионе «Сити Граунд».

Протокол игры  
Ноттингем Форест1:0Арсенал
(1:0) Авонийи Тайво19'  
Навас КейлорУорролл ДжоФелипе Аугусто IV 79' (Джонсон Бреннан ( 79') Ньякат Мусса  45'Орье СержЛоди РенанЙейтс РайанМангаля ОрельГиббс-Уайт Морган  79'Данило Ларанжера 73' (Куяте Шейху ( 73') Авонийи Тайво  25' 79' (Боли Вийи ( 79')
Запасные: Сарридж СэмТоффоло ХарриДеннис ЭммануэльФройлер РемоАйю АндреХеннесси Уэйн
Ремсдейл АаронПарти ТомасУайт БенГабриэль дос Сантос  78'Кивёр Якуб 63' (Тирни Киран ( 63') Эдегор МартинЖоржиньо IIДжака Гранит 63' (Нкетиа Эдди ( 63') Сака БукайоЖезус Габриэл  54'Троссар Леандро 70' (Виейра Фабиу ( 70')
Запасные: Козье-Дюберри АмариоХолдинг РобТёрнер МэттУолтерс РеуэлСмит-Роу ЭмилБандейра Мауру
20 мая. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

«Арсенал» чётко понимал, что «Манчестер Сити» от золотых медалей АПЛ отделяет лишь одна победа, которую завтра легко можно добыть в матче с «Челси», но это не значит, что нужно расслаблять оппонента. На игру в Ноттингеме Микель Микель Артета собрал только трёх номинальных защитников, насытив центр поля Джакой, Эдегором, Томасом и Жоржиньо, в атаке орудовали Троссар, Жезус и Сака.

По владению преимуществом (и мячом) вопросов не возникало. За первый тайм «Арсенал» набил невероятный процент владения 80 на 20, но это совсем неважно, ведь матч в Ноттингеме был откровенно скучный и медленный, атаки у «канониров» не получались, а владение было максимально стерильным. И это бы тоже ничего, но «Форест» умудрились забить в первой и единственной атаке за тайм.

Морган Гиббс-Уайт перехватил мяч н поля после передачи Эдегора. Далее он рванул по центру, организовал контратаку 2 в 2 и выдал пас правее на Авонийи, а Тайво с правого угла вратарской площади в касание прошил Рэмсдейла – 1:0. «Арсенал» продолжил давление, однако очень долго не мог разродиться на опасный момент. Только на исходе часа игрового времени прошёл неплохой заброс справа. Букайо Сака включил скорость, обставил оппонента и пробил с острого угла – первый толковый сейв совершил Кейлор Навас.

Владел мячом «Арсенал», владел, но нервозность не позволяла ничего придумать. Более того, «Ноттингем Форест» мог избежать нервной концовки – Габриэл ужасающей передачей через отскок от одноклубника подарил мяч Гиббс-Уайту, Морган тут же пальнул в ближний угол, но сотряс сетку только с внешней стороны.

Вот и завершилась «золотая» гонка в АПЛ, «Манчестер Сити» даже не пришлось выходить на поле. «Арсенал» неожиданно проиграл в Ноттингеме и лишился математических шансов догнать «горожан». Один матч осталось провести «канонирам», за который четыре очка отыграть невозможно.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Ноттингем Форест
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
20 Мая 2023 в 22:20
ай наши поздравления с чемпиком , от самово главного туц болельщика манчестер-силы, а так же от пары-тройки моих друзей, Ура!!! )))
CERG
20 Мая 2023 в 22:15
Жалко, конечно.
Но с другой стороны толку с этого кубка для Арсенала. Это не так команда, которая когда-то зажигала на полях Англии. Большой привет англичашкам, которые продали клуб америкосам, получили вполне ожидаемое дрянцо.
CHegevarra007
20 Мая 2023 в 22:00
Очень жаль, что Арсенал не потянул...
InterSan
20 Мая 2023 в 21:46
В этом году у МС вообще не было соперников.
Арсенал, как получилось, местами играл неплохо, но в целом снова провал.
Команды либо перегорели либо сама Идея - футбол за огромные деньги - провалилась.
Такими темпами Премьер Лига скатиться за три-четыре года. Но, естественно, это не точно......
NOBODY
20 Мая 2023 в 22:04
вы давайте в финале жопу этой помойке надерите, товарищи интеристы!!! )))
InterSan
20 Мая 2023 в 22:19
Будем стараться.
Почку, совесть, самогонный аппарат - уже все поставил на Победу.
NOBODY
20 Мая 2023 в 22:27
))) надеюсь, наши все - реалисты - будут за вас болеть!! тем более что Интер давно не брал ЛЧ, вполне можно повторить успех!
Vaisili0k
20 Мая 2023 в 22:44
Не все реалисты за Интер будут болеть) Я вот в финале скорее за Сити, но смотреть не буду. Футбол Интера мне меньше нравится, чем игра англичан. У Сити более яркие исполнители, и Кевин де Брюйне заслужил трофей за свою игру, на мой взгляд.
Ando Loko
20 Мая 2023 в 21:38
Неожиданный результат. Браво. Лесники с безумным количеством трансферов умудрились остаться. Надеюсь, летом не будет очередных 20 трансферов.
Арсенал не дотянул, слишком мощный ход у МС, не каждый может выдержать. Ждем усиленный Арсенал в следующем году.
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