«Золотая» развязка АПЛ: «Ноттингем Форест» нокаутировал «Арсенал» и короновал «Манчестер Сити»!

«Арсенал» и «Ноттингем Форест» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч 37-го тура АПЛ состоялся 20 мая на стадионе «Сити Граунд».

«Арсенал» чётко понимал, что «Манчестер Сити» от золотых медалей АПЛ отделяет лишь одна победа, которую завтра легко можно добыть в матче с «Челси», но это не значит, что нужно расслаблять оппонента. На игру в Ноттингеме Микель Микель Артета собрал только трёх номинальных защитников, насытив центр поля Джакой, Эдегором, Томасом и Жоржиньо, в атаке орудовали Троссар, Жезус и Сака.

По владению преимуществом (и мячом) вопросов не возникало. За первый тайм «Арсенал» набил невероятный процент владения 80 на 20, но это совсем неважно, ведь матч в Ноттингеме был откровенно скучный и медленный, атаки у «канониров» не получались, а владение было максимально стерильным. И это бы тоже ничего, но «Форест» умудрились забить в первой и единственной атаке за тайм.

Морган Гиббс-Уайт перехватил мяч н поля после передачи Эдегора. Далее он рванул по центру, организовал контратаку 2 в 2 и выдал пас правее на Авонийи, а Тайво с правого угла вратарской площади в касание прошил Рэмсдейла – 1:0. «Арсенал» продолжил давление, однако очень долго не мог разродиться на опасный момент. Только на исходе часа игрового времени прошёл неплохой заброс справа. Букайо Сака включил скорость, обставил оппонента и пробил с острого угла – первый толковый сейв совершил Кейлор Навас.

Владел мячом «Арсенал», владел, но нервозность не позволяла ничего придумать. Более того, «Ноттингем Форест» мог избежать нервной концовки – Габриэл ужасающей передачей через отскок от одноклубника подарил мяч Гиббс-Уайту, Морган тут же пальнул в ближний угол, но сотряс сетку только с внешней стороны.

Вот и завершилась «золотая» гонка в АПЛ, «Манчестер Сити» даже не пришлось выходить на поле. «Арсенал» неожиданно проиграл в Ноттингеме и лишился математических шансов догнать «горожан». Один матч осталось провести «канонирам», за который четыре очка отыграть невозможно.