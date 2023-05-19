Джака всё ближе к переходу в «Байер», переговоры с другими клубами не ведутся

Инсайдер Фабрицио Романо поделился обновлённой информацией о ходе переговоров по трансферу Гранита Джаки в «Байер».

Как уже сообщалось, швейцарец согласовал контракт с немецким клубом, а «Арсенал» заработает на продаже порядка 15 млн евро. По сведениям Романо, переход действительно вот-вот будет оформлен, хотя на данный момент стороны ещё не согласовали все условия. Несмотря на слухи об интересе дортмундской «Боруссии», на 30-летнего хавбека не претендуют другие клубы – переговоры ведутся только с «Байером». Сделка находится на финальной стадии.

Гранит Джака защищает цвета «Арсенала» с 2016 года. Ранее он выступал за «Боруссию» Мёнхенгладбах.