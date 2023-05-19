Романо: «Арсенал» уверен в трансфере Райса»

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что лондонский «Арсенал» уверен в покупке капитана «Вест Хэма» Деклана Райса, который является приоритетным кандидатом для главного тренера «канониров» Микеля Артеты на усиление полузащиты.

«Арсенал» полностью уверен в трансфере Райса. В клубе уже обсуждаются сроки и размер первого предложения. «Канониры» хотят впервые обратиться за игроком в июне, когда «Вест Хэм» решит все турнирные задачи», – заявил Романо в эфире своего подкаста.

Напомним, за Райсом также наблюдают два других клуба – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Вест Хэм» требует за игрока 135 миллионов евро.