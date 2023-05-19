Ремсдейл: «Хочу остаться в «Арсенале» на долгие годы и помочь клубу выиграть трофеи»

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл признался, что надеется надолго остаться в клубе.

Недавно 25-летний страж ворот заключил с «канонирами» новый долгосрочный контракт.

«Я хотел бы провести в «Арсенале» не менее десяти лет, я больше не хочу ничего менять. Очевидно, что в футболе перемены происходят очень быстро, но я хочу быть для этого клуба опорой, делать нечто особенное и помогать выигрывать трофеи», – приводит Telegraph слова Ремсдейла, срок действаия контракта которого «Арсенал» пока так и не раскрыл.

Аарон Ремсдейл выступает за лондонцев с 2021 года. В текущем сезоне он пропустил 45 мячей в 39 играх.