«Арсенал» будет готов продать Тирни летом

Лондонский «Арсенал» готов расстаться со своим защитником Кираном Тирни в ближайшее межсезонье. По информации от журналиста Мэтта Лоу, 25-летний шотландец уже был включён в список футболистов, которых «канониры» постараются продать грядущим летом.

Отметим, что сам Тирни тоже недоволен количеством своего игрового времени в «Арсенале». Футболист хочет отправиться в команду, где будет получать больше практики. Одним из заинтересованных клубов является «Ньюкасл», у которого хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Тирни в этом сезоне отметился одной голевой передачей в Английской премьер-лиге в 25 матчах.