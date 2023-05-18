Назван срок нового контракта Ремсдейла с «Арсеналом»

В четверг «Арсенал» объявил о подписании нового контракта с вратарём Аароном Ремсдейлом. Клуб не стал раскрывать срок соглашения, назвав его долгосрочным.

По данным The Times, новый трудовой договор Ремсдейла рассчитан до конца сезона 2026/2027. В нём прописана опция продления ещё на год.

Всего за «Арсенал» 25-летний Ремсдейл провёл 76 матчей. В них голкипер 86 раз доставал мяч из сетки собственных ворот.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Арсенал» проведёт в субботу, 20 мая, - против «Ноттингем Форест» на поле соперника. Сейчас «канониры» занимают второе место в турнирной таблице.