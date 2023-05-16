Бенитес: «Артета сделает выводы из неудачи в чемпионской гонке»

Бывший тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес поддержал наставника «Арсенала» Микеля Артету, который почти упустил чемпионский титул АПЛ. Напомним, «Манчестер Сити» теперь достаточно выиграть следующий матч против «Челси», чтобы взять третий подряд титул АПЛ.

«Артета сделает выводы из неудачи в чемпионской гонки. Конечно, он будет жалеть о тех или иных вещах, но в целом он научится на своих ошибках. В последних матчах «Арсенала» и «Манчестер Сити», я был убеждён, что титул выиграют именно «горожане». Об этом говорил как минимум язык тела игроков», – цитирует Бенитеса Football Daily.