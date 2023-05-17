Морган: «Арсенал» обязан был выиграть АПЛ, в следующем сезоне им будет тяжело бороться за трофей

Британский журналист и поклонник «Арсенала» Пирс Морган раскритиковал команду за результаты на финише сезона.

«Фанаты в качестве оправдания говорят о молодой команде, но меня это не волнует. «Арсенал» все слил всего за несколько недель. Команда обязана была становиться чемпионом. В этом году у «канониров» был отличный шанс, в следующем сезоне им будет очень тяжело побороться за трофей», — цитирует Моргана Talk Sport.

За 36 туров подопечные Микеля Артеты набрали 81 очко и занимают второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Арсенал» отстает от лидера чемпионата — «Манчестер Сити» на четыре балла, однако у команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе.