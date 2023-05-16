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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жезус: «Арсенал» должен извлечь уроки, чтобы в будущем бороться за титул»

16 Мая 2023 • 09:57 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Арсенал
20.05 19:30

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус высказался о нынешнем сезоне в исполнении своей команды.

Бразильский футболист отметил, что выиграть чемпионат Англии непросто, однако он не считает текущий розыгрыш для «канониров» плохим.

«Если посмотреть на сезон в целом, то он не был разочаровывающим. Мы здесь не для того, чтобы бороться за второе место. Мы должны извлечь уроки из этой ситуации, чтобы в будущем претендовать на титул», — цитирует Жезуса ESPN.

После 36 туров АПЛ «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на четыре очка. При этом «горожане» имеют одну игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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