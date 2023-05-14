Клуб АПЛ планирует приобрести Балогуна у «Арсенала»

Нападающий Фоларин Балогун может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

21-летний футболист проводит текущий сезон в аренде во французском «Реймсе», где показывает очень впечатляющую результативность. Летом англичанин вернётся в «Арсенал», которому принадлежит по действующему контракту, однако будущее игрока остаётся неопределённым. По сведениям Football Transfers, Балогун может оказаться в другом клубе Премьер-лиги – «Вест Хэме». Отмечается, что сам форвард хотел бы покинуть «Арсенал», и «молотобойцы» готовы воспользоваться ситуацией.

Фоларин Балогун записал себе в актив 19 забитых мячей в 34 поединках Лиги 1. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 25 млн евро.