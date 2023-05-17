«Арсенал» хочет продлить контракт с Эдегором

Лондонский «Арсенал» хочет продлить контракт со своим капитаном Мартином Эдегором. По информации от журналиста Саймона Коллингса, «канониры» хотят сохранить в составе всех футболистов, которые составляли костяк команды в нынешнем сезоне.

Эдегор на постоянной основе перебрался в «Арсенал» летом 2021 года. До этого полузащитник провёл за команду полгода на правах аренды. В этом сезоне норвежец получил капитанскую повязку в команде.

На счету Эдегора 15 голов и 7 результативных передач в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Контракт 24-летнего полузащитника с «Арсеналом» истекает летом 2025 года, но у «канониров» есть опция продления ещё на один сезон.