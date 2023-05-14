«Арсенал» пропустил 23 гола на «Эмирейтс» в АПЛ, только в одном сезоне клуб пропускал дома больше

«Арсенал» в текущем сезоне в рамках Английской премьер-лиги пропустил 23 года на своей домашней арене – стадионе «Эмирейтс». Как сообщает Opta, больше с момента переезда на этот стадион «канониры» пропускали дома только в сезоне-2019/20 – 24 гола.

Отметим, что в рамках сезона «Арсенал» сыграет ещё одну игру дома – в последнем, 38-м туре «пушкари» примут «Вулверхэмптон». Напомним, что открыт «Эмирейтс» был осенью 2006 года.

Сегодня вечером «канониры» уступили дома «Брайтону», пропустив от «чаек» три безответных мяча. Поражение практически похоронило шансы «Арсенала» на чемпионство.