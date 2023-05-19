Артета: «Зинченко и Мартинелли пропустят остаток сезона»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артеты подтвердил, что защитник Александр Зинченко и нападающий Габриэл Мартинелли больше не сыграют в этом сезоне. Оба футболиста страдают от травм.

«Мартинелли и Зинченко? Они оба больше не сыграют в этом сезоне. У Габриэла довольно неприятная травма, нам нужно будет оценить его состояние на следующей неделе и выявить, сколько он пропустит. Что касается Зинченко, у Александра проблемы с икроножной мышцей», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, «Арсенал» на этих выходных может потерять все математические шансы выиграть чемпионский титул АПЛ, если «Манчестер Сити» обыграет «Челси».