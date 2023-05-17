Агент Джаки провёл переговоры с руководством «Арсенала» касательно ухода своего клиента

Агент полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаки на прошлой неделе присутствовал на тренировочной базе «канониров». Как сообщает журналист Саймон Коллингс, представитель швейцарца общался с руководством лондонского клуба по поводу продажи своего клиента в леверкузенский «Байер».

Отмечается, что в беседе с агентом Джаки присутствовал спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар. «Канониры» хотят выручить за швейцарца 15 миллионов евро, но «Байер» пока надеется снизить запрашиваемую сумму.

Гранит ранее защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии» в Бундеслиге, пока в 2016 году не оказался в «Арсенале». На «Эмирейтс» футболист успел выиграть два Кубка Англии.