Джака согласовал с «Байером» условия контракта до 2027 года

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака согласовал с леверкузенским «Байером» условия контракта до 2027 года. Как сообщает журналиста Фабрицио Романо, «фармацевты» хотят оформить сделку в следующем месяце.

Источник отмечает, что переговоры по трансферы заходят в финальную стадию. «Арсенал» просит за игрока 15 миллионов евро, но команда Хаби Алонсо пока пытается получить скидку. Джака открыт к возвращению в Бундеслигу, где ранее выступал в составе мёнхенгладбахской «Боруссии».

30-летний Джака в нынешнем сезоне записал на свой актив 5 голов и 7 результативных передач в Английской премьер-лиге. Это лучшие цифры в карьере футболиста на туманном альбионе.