Холанн, Сака и Мартинелли – кандидаты на звание лучшего молодого игрока АПЛ

Пресс-служба Английской премьер-лиги опубликовала список кандидатов на звание лучшего молодого игрока текущего сезона. В него вошли восемь игроков, достигших 23-летнего возраста на тот момент, когда сезон стартовал.

Сразу три представителя в списке защищают цвета лондонского «Арсенала» - Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и капитан Мартин Эдегор. Из «Манчестер Сити» в список попал Эрлинг Холанн. Также в нём оказались два игрока «Брайтона» Мойсес Кайседо и Алексис Макаллистер и два игрока «Ньюкасла» - Александр Исак и Свен Ботман.

Напомним, что ранее Премьер-лига назвала кандидатов на звание лучшего игрока сезона среди всех футболистов.