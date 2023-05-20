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Артета: «Поздравляю «Манчестер Сити», но для нас это грустный день»

20 Мая 2023 • 22:18 Комментировать
Ноттингем Форест
1:0
Арсенал
окончен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (1:0), которое сделало чемпионом «Манчестер Сити».

«Хотелось бы поздравить «Манчестер Сити» с чемпионством, но для нас это грустный день. Сегодня мы потерпели поражение и были недостаточно хороши, чтобы сломить сопротивление «Ноттингем Форест». Мы бы не победили даже в том случае, если бы матч продолжался три часа. Ответственность за сегодняшнее поражение беру на себя.

Это футбол, печальный день, одиннадцать месяцев мы работали, столько дней лидировали, но этого было недостаточно.

Теперь нам нужно восстановиться, я должен найти способ подстегнуть игроков, потому что это очень больно», - приводит слова Артеты BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета
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