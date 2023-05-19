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Артета – об уходе Джаки: «Что бы ни случилось, мы обязательно это обсудим, но не сейчас»

19 Мая 2023 • 13:06 Комментировать
Ноттингем Форест
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Арсенал
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20.05 19:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о переходе хавбека Гранита Джаки в леверкузенский «Байер». Напомним, сумма сделки оценивается в 15 миллионов евро.

«Гранит – очень уважаемая фигура в клубе. У него за спиной хорошая история в «Арсенале». Джака прошёл с клубом сквозь тяжёлые времена и многого добился. Что бы ни случилось, мы обязательно это обсудим, но не сейчас», – сказал Артета на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что переход Джаки в «Байер» уже можно считать свершившимся. Игрок очень хочет вернуться в Бундеслигу, где ранее защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии». Вместо Гранита «Арсенал» планирует купить Деклана Райса из «Вест Хэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Гранит Джака трансферы футбола - лето 2023 Байер
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