В «Арсенале» «усиление» – Артета привёл на базу собаку

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета очень внимателен к деталям. Пытаясь донести свою футбольную мысль, однажды испанец принёс в раздевалку лампочку, чтобы показать игрокам, что без источника питания она бесполезна.

Теперь Артета привёл на тренировочную базу собаку – шоколадного лабрадора. Об этом рассказывает The Times. Тренер «канониров» считает, что собака повысит моральный дух внутри клуба. Микель пришёл к этому, прочитав одно из исследований. В нём говорится, что ласки собаки могут повышать настроение и уменьшать стресс.

Большую часть времени собака будет проводить на клубной базе «Арсенала», где за ней будут ухаживать.

Отметим, что «Арсенал» долгое время лидировал в Премьер-лиге, но недавно практически потерял шансы на чемпионство после ряда неудачных результатов.