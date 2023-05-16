«Байер» продолжает активную работу над трансфером Джаки

Леверкузенский «Байер» активно работает над тем, чтобы вернуть в немецкую Бундеслигу полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаку. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо видит в швейцарце топ-лидера.

Источник сообщает, что Джака готов летом принять новый вызов и покинуть «Арсенал», но до конца сезона футболист полностью сосредоточен на выступлениях за свою команду. «Канониры» будут просить за своего полузащитника около 15 миллионов евро. Официальные переговоры между клубами до сих пор не стартовали.

Отметим, что вместо Джаки «Арсенал» хочет купить Деклана Райса из «Вест Хэма».