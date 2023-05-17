«Арсенал» обсудит со Смитом-Роу его положение в клубе в конце сезона

Лондонский «Арсенал» выслушает своего полузащитника Эмила Смита-Роу в конце сезона. По информации от журналиста Саймона Коллингса, «канониры» уже назначили переговоры с англичанином на начало июня.

Смит-Роу недоволен своим положением в команде, так как получает мало игровой практики. В прошлом сезоне полузащитник забил 10 голов в АПЛ, но сейчас проигрывает конкуренцию другим футболистам. Игрок также не мог набрать оптимальную форму из-за травм.

Ранее Смита-Роу связывали с переходом в «Астон Виллу», которая летом предпримет ещё одну попытку приобрести полузащитника. В этом сезоне Эмил записал на свой актив один ассист в 11 матчах чемпионата.