Ремсдейл высказался о новом контракте с «Арсеналом»

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл поделился мыслями после подписания нового контракта с клубом.

25-летний футболист заключил с «канонирами» новое официальное соглашение, что было подтверждено клубом в четверг.

«Очень радостный момент, я много работал ради этого. Вне зависимости от того, как долго ты выступаешь за клуб, всегда хочется уверенности в своём будущем. Теперь я могу полностью сосредоточиться на футболе. Надеюсь, в скором будущем я снова продлю контракт с «Арсеналом» и продолжу жить мечтой», – цитируют английские СМИ вратаря.

В текущем сезоне Аарон Ремсдейл провёл на поле 39 матчей, пропустив 45 голов.