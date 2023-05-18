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Ремсдейл высказался о новом контракте с «Арсеналом»

18 Мая 2023 • 21:12 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Арсенал
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20.05 19:30

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл поделился мыслями после подписания нового контракта с клубом.

25-летний футболист заключил с «канонирами» новое официальное соглашение, что было подтверждено клубом в четверг.

«Очень радостный момент, я много работал ради этого. Вне зависимости от того, как долго ты выступаешь за клуб, всегда хочется уверенности в своём будущем. Теперь я могу полностью сосредоточиться на футболе. Надеюсь, в скором будущем я снова продлю контракт с «Арсеналом» и продолжу жить мечтой», – цитируют английские СМИ вратаря.

В текущем сезоне Аарон Ремсдейл провёл на поле 39 матчей, пропустив 45 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл
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