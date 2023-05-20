Артета рассказал, считает ли он текущий сезон провальным для «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, считает ли он нынешний сезон провальным для команды.

«Наверное, все по-разному смотрят на эту ситуацию, но те, кто предсказывал нам шестое место по итогам сезона, теперь кричат о том, что вторая строчка — это провал», — цитирует Артету Football Daily.

«Арсенал» занимает вторую позицию в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 81 очко. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет четыре балла, но у «горожан» есть игра в запасе.

Сегодня, 20 мая, подопечные Артеты встретятся с «Ноттингем Форест». Начало матча — в 19:30 по мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.