Адамс: «Арсеналу» не хватило ресурсов»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Тони Адамс расстроен неудачами клуба в последнее время, в субботу «Арсенал» уступил «Ноттингем Форест» и официально утратил возможность на чемпионский титул, несмотря на то, что лидировал в турнирной таблице почти весь сезон. Он считает, что лондонцам не хватило ресурсов - футболисты устали, частично выбыли из строя, а заменить их оказалось некому.

- «Арсенал» просто остался без ресурсов. Некоторые игроки утратили форму, а заменить их оказалось некем. А «Манчестер Сити» просто невероятен. Когда есть ресурсы, есть и титулы, - цитирует слова Адамса BBC Sport.