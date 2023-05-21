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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Адамс: «Арсеналу» не хватило ресурсов»

21 Мая 2023 • 13:48 Комментировать
Ноттингем Форест
1:0
Арсенал
окончен

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Тони Адамс расстроен неудачами клуба в последнее время, в субботу «Арсенал» уступил «Ноттингем Форест» и официально утратил возможность на чемпионский титул, несмотря на то, что лидировал в турнирной таблице почти весь сезон. Он считает, что лондонцам не хватило ресурсов - футболисты устали, частично выбыли из строя, а заменить их оказалось некому.  

- «Арсенал» просто остался без ресурсов. Некоторые игроки утратили форму, а заменить их оказалось некем. А «Манчестер Сити» просто невероятен. Когда есть ресурсы, есть и титулы, - цитирует слова Адамса BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Тони Адамс
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