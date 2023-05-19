Артета: «Всё ещё верю в победу «Арсенала» в АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не теряет надежд на то, что его команда сможет выиграть чемпионский титул Английской премьер-лиги в этом сезоне. Напомним, если в следующем туре «Манчестер Сити» обыграет «Челси», у «канониров» уже не будет никаких математических шансов на победу в чемпионате.

«Мы показали свой уровень в этом сезоне, мы всё ещё в игре. До конца чемпионата осталось два тура, мы всё ещё можем стать чемпионами и обойти, возможно, лучшую команду в истории Английской премьер-лиги. Я верю в это», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, большую часть сезона в турнирной таблице АПЛ лидировал именно «Арсенал».