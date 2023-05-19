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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Всё ещё верю в победу «Арсенала» в АПЛ»

19 Мая 2023 • 12:27 Комментировать (2)
Ноттингем Форест
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Арсенал
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20.05 19:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не теряет надежд на то, что его команда сможет выиграть чемпионский титул Английской премьер-лиги в этом сезоне. Напомним, если в следующем туре «Манчестер Сити» обыграет «Челси», у «канониров» уже не будет никаких математических шансов на победу в чемпионате.

«Мы показали свой уровень в этом сезоне, мы всё ещё в игре. До конца чемпионата осталось два тура, мы всё ещё можем стать чемпионами и обойти, возможно, лучшую команду в истории Английской премьер-лиги. Я верю в это», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, большую часть сезона в турнирной таблице АПЛ лидировал именно «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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Комментарии (2)
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InterSan
19 Мая 2023 в 13:13
Теоретические и Челси и Брайтон может дать бой МС.
Но, это слишком Влажная мечта Артеты, что аж в трёх подряд играх МС проиграет.
LMI
19 Мая 2023 в 12:46
Не прикидывайся сумашедшим. Пользы от этого не будет
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