Артета – о новом контракте Салиба: «Для этого потребуется время»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вновь прокомментировал ситуацию по поводу переговоров с центральным защитником Вильямом Салиба по новому контракту. Напомним, у француза в конце следующего сезона истекает соглашение с «канонирами», но все стороны заинтересованы в продлении сотрудничества.

«Мы хотим сохранить свои лучшие таланты, мы пытаемся это сделать. Такие вещи требуют времени. В переговоры вовлечено много людей. Я думаю, что цель у всех одна – продлить контракт. Надеюсь, что очень скоро нам удастся найти решение», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, Салиба продолжает оставаться в лазарете из-за травмы спины.