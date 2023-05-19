Артета: «Мы очень рады, что Ремсдейл продлил контракт»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета очень рад, что его клуб продлил контракт с голкипером Аароном Ремсдейлом. Напомним, англичанин подписал соглашение на улучшенных условиях, о чём стало известно недавно.

«Мы очень рады новостям, что Ремсдейл продлил контракт с клубом. Он заслужил новую сделку. Мы хотим сохранить в команде лучшие таланты», – заявил Артета на пресс-конференции.

Ремсдейл присоединился к команде Микеля Артеты летом 2021 года, когда перешёл из «Шеффилд Юнайтед», который к тому моменту уже вылетел в Чемпионшип. В этом сезоне Ремсдейл принёс много очков «канонирам» своими важными сейвами.