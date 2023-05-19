«Арсенал» хочет продлить контракт с Беном Уайтом

Защитник «Арсенала» Бен Уайт вскоре может получить предложение о новом контракте. По информации от журналиста Гари Джейкоба в социальных сетях, несмотря на то, что контракт англичанина истекает летом 2026 года, руководство «канониров» хочет предложить футболисту соглашение на улучшенных условиях.

Уайт перешёл в «Арсенал» летом 2021 года из «Брайтона» и с тех пор стал одним из ключевых футболистов команды Микеля Артеты в обороне. За 25-летнего футболиста «канониры» заплатили пару лет назад 58 с половиной миллионов евро.

Напомним, «Арсенал» также продолжает работать над новым контрактом с центральным защитником Вильямом Салиба, чьё соглашение истекает в конце следующего сезона.