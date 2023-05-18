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Артета хочет видеть в «Арсенале» Хави Симонса слухи

18 Мая 2023 • 23:58 Комментировать
Ноттингем Форест
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Арсенал
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20.05 19:30

Полузащитник ПСВ Хави Симонс интересен лондонскому «Арсеналу».

20-летний футболист проводит очень впечатляющий сезон в Нидерландах, и в прессе всё чаще появляются известия о возможном трансфере восходящей звезды в один из ведущих европейских чемпионатов. Как сообщает Goal со ссылкой на нидерландские СМИ, рулевой «Арсенала» Микель Артета рассматривает Хави Симонса как одну из опций усиления средней линии своей команды. Ранее интерес к атакующему хавбеку приписывался другим грандам Премьер-лиги, а также «Барселоне» и «ПСЖ».

Трансферная стоимость Хави Симонса оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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Арсенал Лондон ПСВ Микель Артета Хави Симонс трансферы футбола - лето 2023
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