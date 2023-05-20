«Арсенал» огласил состав на матч с «Ноттингем Форест»

Субботнюю программу 37-го тура Английской премьер-лиги будет закрывать матч между «Ноттингем Форест» и «Арсеналом». Рулевой лондонской команды Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Ремсдейл, Уайт, Габриэль, Кивёр, Джака, Парти, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Троссар, Жезус.

Если «Арсенал» проиграет «Ноттингем Форест», то «Манчестер Сити» уже в субботу станет чемпионом Англии.

Матч «Ноттингем Форест» - «Арсенал» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.