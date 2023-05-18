«Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с 25-летним голкипером Аароном Ремсдейлом. Лондонский клуб не называет сроки нового трудового соглашения футболиста. При этом сказано, что договор является долгосрочным.

За «Арсенал» Ремсдейл выступает с августа 2021 года после трансфера из «Шеффилд Юнайтед». С тех пор голкипер провёл за «канониров» 76 матчей, в которых пропустил 86 голов.

«Арсенал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем сезоне лондонцы впервые за долгое время выступят на групповой стадии Лиги чемпионов.