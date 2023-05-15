Кивиор: «Надеялся, что ВАР отменит первый гол «Брайтона»

Защитник «Арсенала» Якуб Кивиор считает, что ВАР вполне мог отменить первый гол «Брайтона» во вчерашнем матче Английской премьер-лиги. Напомним, «канониры» проиграли 0:3, после чего их шансы на победу в чемпионаты снизились до минимума.

«Я почувствовал контакт со стороны игрока «Брайтона» и потерял бутсу. Даже не видел, как мяч оказался в воротах. Я надеялся, что ВАР вмешается и отменит гол, но судья посчитал иначе. После второго мяча мы приуныли, а затем не смогли вернуться в игру», – заявил Кивиор на послематчевом интервью.

Кивиор перебрался в «Арсенал» в январе, перейдя из итальянской «Специи».