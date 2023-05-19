Артета: «Было очень тяжело принять поражение от «Брайтона»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не стал отрицать своё разочарование результатом матча против «Брайтона». Напомним, «канониры» в прошлом туре Английской премьер-лиги разгромно проиграли команде Роберто де Дзерби 0:3, из-за чего практически лишились шансов на победу в чемпионате.

«Было очень тяжело принять поражение от «Брайтона». Мы должны были лучше распорядиться моментами, которые возникали по ходу матча, поэтому принять результат было очень сложно», – подытожил Артета на пресс-конференции.

Если «Манчестер Сити» обыграет «Челси» в следующем туре АПЛ, команда Хосепа Гвардиолы выиграет свой третий подряд чемпионский титул.