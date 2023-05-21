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Каррагер: «Основные игроки «Арсенала» не особо отличаются от игроков «Манчестер Сити»

21 Мая 2023 • 13:55 Комментировать
Ноттингем Форест
1:0
Арсенал
окончен

Бывший игрок английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «Арсеналу» не хватило длины скамейки запасных, чтобы сразиться с «Манчестер Сити» за титул до самого конца. За тур до окончания чемпионата команда Хосепа Гвардиолы стала недосягаемой для «Арсенала», который проиграл «Ноттингем Форест».

Любопытно, что «лесники» являются также последней пока что командой, которая отобрала очки у «Манчестер Сити», это было еще в феврале, и с тех пор «горожане» лишь побеждают.

- Основные игроки «Арсенала» не особо отличаются от 11 основных игроков «Манчестер Сити». Они играют в схожем стиле, но если в «Манчестер Сити» Кевин  де Брёйне иногда отдыхает, то в «Арсенале» все лучшие игроки вынуждены играть в каждом матче, - цитирует слова Каррагера Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джейми Каррагер
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