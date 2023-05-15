Каррагер рассказал, кого не хватило «Арсеналу» для чемпионства в АПЛ

Бывший лидер обороны «Ливерпуля» Джейми Каррагер порассуждал о лондонском «Арсенале» - эта команда едва не дотянула до чемпионства в АПЛ, но уже, похоже, окончательно отдаст титул «Манчестер Сити».

«Венсан Компани, Виргил ван Дейк, Неманья Видич, Рио Фердинанд, Яп Стам, Джон Терри – это те защитники, которые приходят на ум, когда речь идёт про чемпионскую команду. Когда я смотрю на центральных защитников «Арсенала», я не думаю, что у них есть кто-то подобный», - цитирует Каррагера Sky Sports. Эксперт добавил, что таким может стать Вильям Салиба, невовремя вылетевший в концовке сезона из-за травмы.

Вчера вечером «канониры» разгромно уступили дома «Брайтону» и практически лишились шансов на чемпионство в АПЛ.

Виейра: «Арсенал» всё равно сделал шаг вперёд»