Ремсдейл будет зарабатывать 140 тысяч евро в неделю по новому контракту с «Арсеналом»

Голкипер «Арсенала» Аарон Ремсдейл удвоит свою зарплату по условиям нового контракта со своей командой. По информации от The Athletic, ранее англичанин получал 70 тысяч евро в неделю, но после подписания нового соглашения эта цифра достигнет 140 тысяч.

Другим футболистом «Арсенала», который подпишет новый контракт скоро станет Букайо Сака. Полузащитник будет зарабатывать 17 миллионов евро в год и соответственно свыше 300 тысяч евро в неделю.

Напомним, «Арсенал» также ведёт переговоры о продлении контракта с Вильямом Салиба. Центральный защитник пока не принимает условия «канониров» и старается выбить себе сделку покрупнее.