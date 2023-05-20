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Ремсдейл: «Больно упускать чемпионство»

20 Мая 2023 • 22:28 Комментировать
Ноттингем Форест
1:0
Арсенал
окончен

Голкипер «Арсенала» Аарон Ремсдейл высказался о поражении от «Ноттингем Форест» (0:1).

«Мы понимали, что сегодня будет тяжёлая игра, «Ноттингем Форест» боролись за выживание и выдали отличный матч, мы не смогли их сломить. Мы много владели мячом, но вскрыть оборону было сложно.

Больно упускать чемпионство, мы разочарованы тем, как всё произошло, но можем гордиться, что боролись до последнего. Лишь одна команда за последние шесть сезонов смогла сместить «Манчестер Сити» с вершины – это говорит о многом. Мы были в состоянии сделать это, но допускали непозволительные ошибки. У нас осталась одна игра, мы должны вернуть улыбки на лица наших болельщиков», - приводит слова Ремсдейла BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл
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