Названа потенциальная зарплата Райса в «Арсенале»

Лондонский «Арсенал» по-прежнему хочет подписать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Daily Mail утверждает, что лондонский клуб готов выложить за трансфер 24-летнего опорного хавбека чуть более ста миллионов евро. Помимо этого, «канониры» намерены предложить футболисту оклад в размере 345 тысяч евро в неделю (около 18 миллионов евро в год).

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» не хочет вести переговоры по Райсу до окончания текущего сезона, а летом «молотобойцы» будут просить за него 135 млн евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором четырех ассистов. Контракт футболиста с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года.