Нападающий Габриэл Мартинелли пропустит оставшиеся матчи «Арсенала» в сезоне 2022/2023. Как сообщает The Athletic, бразилец выбыл на несколько недель с травмой связок голеностопа. Её Мартинелли получил в последнем матче Премьер-лиги против «Брайтона», который был проигран с результатом 0:3.

В сезоне 2022/2023 Мартинелли принял участие в 46 матчах. В них нападающий записал на свой счёт 15 голов и 6 результативных передач на партнёров.

«Арсеналу» до конца сезона осталось провести два матча – против «Ноттингем Форест» на выезде (20 мая) и против «Вулверхэмптона» дома (28 мая).