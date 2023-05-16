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«Бавария» и «ПСЖ» поспорят за полузащитника «Арсенала»

16 Мая 2023 • 14:09 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Арсенал
20.05 19:30

«Бавария» и «ПСЖ» поспорят за полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, оба клуба заинтересованы в подписании 24-летнего норвежца. Отмечается, что трансфер может состояться уже ближайшим летом.

Действующий контракт Эдегора с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 80 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Эдегор провёл 35 матчей, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач. Цвета «канониров» футболист защищает с 2021 года. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад», нидерландский «Витесс» и мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон ПСЖ Мартин Эдегор
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