«Бавария» и «ПСЖ» поспорят за полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, оба клуба заинтересованы в подписании 24-летнего норвежца. Отмечается, что трансфер может состояться уже ближайшим летом.

Действующий контракт Эдегора с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 80 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Эдегор провёл 35 матчей, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач. Цвета «канониров» футболист защищает с 2021 года. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад», нидерландский «Витесс» и мадридский «Реал».