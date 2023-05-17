«Арсенал» готовит предложение по Райсу

Лондонский «Арсенал» готовит первой предложение по трансферу полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Как сообщает Caught Offside, в скором времени «канониры» обратятся к «молотобойцам» за 24-летним англичанином, у которого летом 2024 года заканчивается контракт.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» не намерен вести переговоры по продаже Райса до конца сезона. Тем не менее, «Арсенал» решил попробовать поговорить с руководством «молотобойцев» в ближайшее время.

Источник сообщает, что интерес к футболисту также сохраняют такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». Если верить предварительным данным, «Вест Хэм» требует за своего полузащитника 135 миллионов евро.