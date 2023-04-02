Фаулер: «Салах и ван Дейк могут задуматься об уходе, если «Ливерпуль» не попадёт в Лигу чемпионов»

Бывший футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер обеспокоен перспективами клуба.

Коллектив Юргена Клоппа занимает восьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от идущего четвёртым «Манчестер Юнайтед» на восемь очков.

«Не хочу драматизировать, но, думаю, непопадание в Лигу чемпионов по итогам сезона станет очень серьёзным ударом по «Ливерпулю» – как с точки зрения финансов, так и в плане удержания ключевых игроков. Я не сильно удивлюсь, если Салах и ван Дейк скажут, что в их возрасте нужно регулярно выступать на элитном уровне, что они не могут на целый сезон остаться без Лиги чемпионов. Я не утверждаю, что они обязательно уйдут, но они могут об этом задуматься», – цитирует Goal Фаулера.