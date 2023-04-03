Тухель прокомментировал увольнение Поттера из «Челси»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на увольнение Грэма Поттера с поста наставника «Челси». Напомним, сам немец был уволен со своего поста на «Стэмфорд Бридж» в начале сентября, а заменил его как раз Поттер.

«Я вчера услышал новости об увольнении Поттера из «Челси». Мне потребовалось немного времени, чтобы переосмыслить и своё увольнение тоже. Я действительно наслаждался работой в этом клубе и завёл дружбу на всю жизнь. Тем не менее, с момента моего ухода «Челси» сильно изменился, поэтому я уже не испытываю такие же сильные эмоции», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, новым тренером «Челси» может стать уволенный из «Баварии» Юлиан Нагельсманн.