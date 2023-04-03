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Тухель прокомментировал увольнение Поттера из «Челси»

03 Апреля 2023 • 14:48 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
1 2.50 X 3.50 2 2.75
04.04 22:00

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на увольнение Грэма Поттера с поста наставника «Челси». Напомним, сам немец был уволен со своего поста на «Стэмфорд Бридж» в начале сентября, а заменил его как раз Поттер.

«Я вчера услышал новости об увольнении Поттера из «Челси». Мне потребовалось немного времени, чтобы переосмыслить и своё увольнение тоже. Я действительно наслаждался работой в этом клубе и завёл дружбу на всю жизнь. Тем не менее, с момента моего ухода «Челси» сильно изменился, поэтому я уже не испытываю такие же сильные эмоции», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, новым тренером «Челси» может стать уволенный из «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Томас Тухель Грэм Поттер
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