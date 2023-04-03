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Клопп: «Челси» постарается отреагировать на увольнение Поттера»

03 Апреля 2023 • 15:16 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
1 2.50 X 3.50 2 2.75
04.04 22:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ближайшего матча с лондонским «Челси» в Английской премьер-лиге. Напомним, «синие» проведут первый поединок после увольнения Грэма Поттера с поста главного тренера.

«Мне сказали, что тренерский штаб Поттера остался. Сегодня мы восстанавливаемся, поэтому не можем выполнять интенсивные упражнения. «Челси» наверняка постарается отреагировать на увольнение Поттера, как «Бавария» отреагировала на увольнение Нагельсманна», – сказал Копп на пресс-конференции.

Напомним, временным тренером «Челси» пока назначен Бруно Сальтор, работавший помощником Поттера.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Юрген Клопп Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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