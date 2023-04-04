Клопп восхищается Маунтом, тренер хочет видеть игрока в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел бы видеть в своей команде полузащитника лондонского «Челси» Мэйсона Маунта. По информации от журналиста Нила Джонса, немецкий специалист восхищается талантами англичанина.

Если говорить подробней, Маунт привлекает Клоппа своей работоспособностью, интеллектом, техникой и тактической гибкостью. Напомним, полузащитник пока не продлил свой контракт с лондонским «Челси», который истекает летом 2024 года. Тем не менее, увольнение Грэма Поттера и приход нового тренера может помочь Мэйсону заполучить новое соглашение на желаемых условиях.

Маунт в этом сезоне отметился тремя голами и двумя ассистами в чемпионате Англии.