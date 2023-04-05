Временный тренер «Челси»: «Трудно без Поттера»

В отложенном матче восьмого тура английского чемпионата «Челси» не сумел переиграть «Ливерпуль», матч между ними, как и в первом круге, закончился по нулям. Своими впечатлениями от игры поделился Бруно Сальтор - временный наставник «Челси», который накануне расстался с Грэмом Поттером.

- Тяжело без Поттера, мы близкие друзья. Но я стараюсь сделать все, что могу. Мы создавали возможности, мы даже забили, но гол не засчитали. Ребята заслуживают большего. Нголо Канте невероятен. Он - лидер команды на поле, - цитирует Сальтора BBC Sport.

В следующем туре «Челси» сразится в гостях с «Вулверхэмптоном».