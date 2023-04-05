Клопп: «Заработали очко, оцениваю это положительно»

«Челси» и «Ливерпуль» встретились между собой в отложенном матче восьмого тура чемпионата Англии, игра закончилась вничью со счетом 0:0. Юрген Клопп, наставник «Ливерпуля», прокомментировал ее итоги.

- В прошлом году мы сыграли в двух финалах, оба были лучшие 0:0, которые я когда-либо видел. Сегодня встречались две команды, дела которых идут хуже, но я увидел настрой на борьбу. Мы заработали очко, что я оцениваю положительно. Надо сражаться дальше, - цитирует Клоппа BBC Sport.

Теперь сражение переносится на «Олд Траффорд» - в воскресенье «Ливерпуль» примет дома другой лондонский клуб, и это не кто-нибудь, а сам «Арсенал».