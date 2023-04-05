Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Заработали очко, оцениваю это положительно»

05 Апреля 2023 • 00:24 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен

«Челси» и «Ливерпуль» встретились между собой в отложенном матче восьмого тура чемпионата Англии, игра закончилась вничью со счетом 0:0. Юрген Клопп, наставник «Ливерпуля», прокомментировал ее итоги.

- В прошлом году мы сыграли в двух финалах, оба были лучшие 0:0, которые я когда-либо видел. Сегодня встречались две команды, дела которых идут хуже, но я увидел настрой на борьбу. Мы заработали очко, что я оцениваю положительно. Надо сражаться дальше, - цитирует Клоппа BBC Sport.

Теперь сражение переносится на «Олд Траффорд» - в воскресенье «Ливерпуль» примет дома другой лондонский клуб, и это не кто-нибудь, а сам «Арсенал». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Брайтон Брайтон
0
2
4.50 3.65 1.83
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Астон Вилла Астон Вилла
1
2
2.48 3.50 2.85
Видео
Окончен
Лидс Лидс
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
1
1.90 3.85 3.95
Видео
Окончен
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
0
0
2.55 3.55 2.75
Видео
05.04.23 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
1.66 4.20 5.00
Видео
05.04.23 в 22:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ньюкасл Ньюкасл
3.30 3.35 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Апреля
00:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Марсьяль очень расстроен»
00:24 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Заработали очко, оцениваю это положительно»
00:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ливерпуль» установили рекорд 21-го века для английского футбола
00:03 · Англия. Премьер-лига
55% голов «Ливерпуля» во вторых таймах последних 18 матчей АПЛ пришлись в ворота «Манчестер Юнайтед»
04 Апреля
23:53 · Англия. Премьер-лига
В сферу интересов «Лестера» попал ещё один испанский тренер
23:51 · Англия. Премьер-лига
Милнер вышел на третье место в списке самых опытных игроков в истории АПЛ
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил личный голевой антирекорд последних 30 лет
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» уверенно одолел «Борнмут»
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» выбрался из зоны вылета благодаря волевой победе над «Ноттингем Форест»
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» продлил свой рекорд против «Ноттингем Форест»
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» проиграл первый матч после ухода Роджерса из-за привоза Ндиди
23:36 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби поблагодарил Поттера
23:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может продлить аренду Канселу
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проводит свой худший сезон в 21-м веке на данный момент
23:17 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов заплатить более 100 млн евро за футболиста «Челси» слухи
Все новости
Рекомендуем