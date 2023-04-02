Поттер потерпел с «Челси» 4 домашних поражения в АПЛ – всего на одно меньше, чем за все годы при Моуринью

Грэм Поттер так и не смог добиться стабильности со своей командой на внутренней арене.

В последнем матче «синие» в родных стенах уступили «Астон Вилле», вскоре после чего руководство клуба приняло решение об увольнении Поттера. Англичанин занимал свой пост менее семи месяцев, и за это время успел проиграть четыре из 12 домашних матчей в рамках чемпионата – всего на одно меньше, чем при Жозе Моуринью, однако португалец провёл у руля «Челси» почти в девять раз больше домашних поединков – 106.

По прошествии 28 туров Английской премьер-лиги лондонцы занимают 11-ю строчку в турнирной таблице с 38 набранными очками.