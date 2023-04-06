Лэмпард прокомментировал ситуацию с будущим Маунта в «Челси»

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Мэйсона Маунта, которого летом могут продать из команды за год до истечения срока контракта. Игрок пока не может согласовать с руководством продление сотрудничества.

«Я недостаточно знаю ситуацию, чтобы говорить об этом. Было бы неправильно с моей стороны углубляться во что-либо, не обладая правдивой информацией. Мэйсон всегда был для меня фантастическим игроком. Я знаю, что у него было несколько травм. Я знаю, чего хочу видеть в исполнении Маунта на поле», – цитирует Лэмпарда журналист Низар Кинселла.

Напомним, именно Лэмпард в сезоне-2019/20 интегрировал Маунта в основной состав «Челси». До этого Мэйсон играл под руководством Фрэнка в «Дерби Каунти» на правах аренды.